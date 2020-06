정제마진 세 달 연속 마이너스…중동 원유 수출 프리미엄 인상

[아시아경제 황윤주 기자] 정제마진이 세 달 연속 마이너스를 기록했다. 사우디아라비아가 아시아로 수출하는 원유 프리미엄을 다시 인상했는데, 이를 두고 하반기부터 석유제품 수요 반등 전망에 따른 조치라는 분석이 나온다.

6월 첫째주 싱가포르 복합정제마진은 배럴 당 마이너스 1.6달러를 기록했다. 지난 3월 셋째주부터 12주 연속 마이너스를 보이고 있다.

국제유가는 30달러 선까지 올랐지만 석유제품 수요 감소세가 이어지면서 역마진의 늪에서 벗어나지 못하는 모양세다. 엎친데 덮친 격으로 7월부터 중동으로부터 수입하는 원유 가격이 오를 전망이다.

사우디아라비아는 지난 8일(현지시간) "쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE)와 함께 일산 118만배럴 규모의 자발적 추가 감산을 이달 말 종료하겠다"고 밝혔다. 앞서 사우디아라비아 등 중동 산유국은 원유시장의 수급 안정을 위해 하루 970만 배럴에 더해 118만 배럴을 감산해왔다. 사우디아라비아와 쿠웨이트는 한국의 원유 수입국 가운데 각각 1, 2위를 차지하고 있다.

정유업계는 사우디아라비아가 수출량 조정에 나선 것으로 풀이했다. 사우디아라비아는 아시아 지역에 판매하는 7월 인도분 원유 판매 프리미엄(OSP)을 5.6~7.3달러 인상한 것으로 알려졌다. 이를 두고 지난 4월 석유제품 수요가 1997년 이후 사상 최악 수준까지 떨어졌으나 6월 이후부터 반등할 것이란 전망에 따른 조치라는 해석이 나온다.

정유업계 관계자는 "하반기에는 석유 수요가 개선될 것이란 분석이 나온다"면서도 "현 상황에서는 불확실성이 너무 크기 때문에 시장 전망이 의미없다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr