경기도 중기 67% "코로나 이후 경영환경 나빠졌다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 코로나19 이후 경기도 내 중소기업의 경영 상황이 극도로 나빠진 것으로 나타났다.

경기도와 경기도경제과학진흥원은 지난 4월20일부터 5월18일까지 제조업과 지식기반 서비스 중심의 도내 중소기업 700곳을 대상으로 진행한 '코로나19 영향에 따른 기업현황 조사' 결과를 14일 발표했다.

이 결과에 따르면 코로나19 이후 경영상황이 나빠졌다고 응답한 기업은 67.5%였다. 주요 기업들의 애로 사항은 매출 감소(47.2%), 비용 증가(14.6%), 생산 지연(14.0%), 영업 기회 축소(12.4%), 수출 감소(6.5%) 등이었다.

조사 참여 기업의 최근 한 달 동안 매출액은 전년 동기 대비 22.7%, 영업이익은 23.6%, 수출액은 27.7%, 연구개발 투자액은 6.4%, 고용인원은 0.8% 각각 줄어든 것으로 집계됐다.

6개월 후 전망 역시 암울했다.

매출액은 17.1%, 영업이익은 17.7%, 수출액은 22.0%, 연구ㆍ개발 투자액은 5.3%, 고용인원은 0.5% 각각 감소할 것으로 내다봤다.

응답 기업의 80.8%는 올 상반기 인력 채용 계획이 없다고 답했다. 또 63.2%는 현재 인력을 유지하며 코로나19로 인한 어려움을 타개하겠다고 응답했다.

코로나19 대응 방안으로는 공공ㆍ민간 자금 활용(43.1%), 판로개척(14.8%), 신제품ㆍ서비스 개발(6.1%) 등을 꼽았다. 대응책이 없다는 답변도 30.6%를 차지했다.

코로나19에 따른 중소기업 경영 애로 극복을 위해서는 자금지원(63.5%), 세제지원(24.9%), 글로벌 밸류체인(세계적 가치사슬) 및 연구ㆍ개발 지원(7%) 등이 필요하다고 답했다.

경기경제과학원 관계자는 "이번 조사 결과를 볼 때 향후 기업들 실제 매출로 이어질 수 있는 마케팅 지원, 기술개발 및 서비스 개발 지원 사업을 강화할 필요가 있다"고 강조했다.

