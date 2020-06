경남대 HRD사업단-경남경총 인생이모작센터 '업무협약'

신중년 세대 은퇴설계·재취업 지원



[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남대학교 HRD사업단은 4공학관 201호에서 경남경영자총협회 경남인생이모작지원센터와 신중년 세대 은퇴설계 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

양 기관은 협약을 통해 ▲구직자 취업 알선 및 적합 직종 교류를 통한 취업 활성화 ▲직무능력 향상 교육제공과 신중년 훈련분야 상호교류 ▲상호 이해와 협력 증진을 위한 정보 교류 및 연계 등을 약속했다.

경남인생이모작지원센터 박덕곤 센터장은 "평생교육의 시대로 신중년 세대의 인생이모작을 지원해 사회 발전에 기여하고자 한다"라며 "경남경영자총협회와 경남대학교와의 인적 물적 자원 상호교류와 유기적인 협력을 적극 활용하겠다"고 했다.

강재관 HRD사업단장은 "경남대는 지역 산업계 주도로 지역 기업 및 산업의 인력수요에 기반한 맞춤형 교육훈련을 제공하고 있다"며 "신중년세대 은퇴설계 지원을 위해 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr