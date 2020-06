'불후의 명곡' 포레스텔라 '평화가 온다' 특집 최종 우승...상반기 결산 간다(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 13일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다' 6.15 남북 공동선언 20주년 특집편 최종 우승은 포레스텔라가 차지했다.

이날 방송은 6.15 남북공동선언 20주년 특집 '평화가 온다' 특집으로 진행됐다. 알리, K타이거즈 제로, 송소희, 하동균, 퍼플레인, 포레스텔라가 무대에 올랐다.

첫 번째는 알리의 무대였다. 상반기 결산 특집에 대한 욕심을 내려놨다는 알리의 선곡은 이선희의 '아름다운 강산'이었다. 알리는 "남북한이 손잡고 평화를 노래하는 날이 오기를 기원한다"고 선곡 이유를 밝혔다.

두 번째 무대는 K타이거즈 제로였다. 서태지와 아이들의 '발해를 꿈꾸며'를 선곡한 K타이거즈 제로는 역동적이고 화려한 퍼포먼스로 강렬한 무대를 선사했다. 하동균은 "마블 영화를 보는 것 같았다"고 평했다. 이 무대는 K타이거즈 제로가 알리를 꺾고 1승을 가져갔다.

세 번째는 송소희가 쟈니 리의 '사노라면'을 선곡해 불렀다. 무대에 나서기 전 송소희는 "희망차고 밝은 노래를 들려드리고 싶었다"고 전했다. 송소희의 무대를 본 K타이거즈 제로 변현민은 태권도 퍼포먼스로 감상을 대신하기도 했다. 이 무대 역시 K타이거즈 제로가 송소희를 제치고 2승을 거뒀다.

네 번째는 하동균이었다. 강산에의 '라구요'를 선곡한 하동균은 "외가쪽이 다 북에서 내려오신 분들이다. 강산에 선배님이 실향민인 어머님에 대한 마음을 담아 만든 곡이라고 생각한다"고 밝혔다. 판정단은 "많은 분들이 위로를 받으셨을 것 같다"라며 2승을 거둔 K타이거즈 제로 대신 하동균에게 1승을 안겨줬다.

다섯 번째는 퍼플레인이 조용필의 '친구여'로 무대를 꾸몄다. 2018년 북한 공연 당시 엔딩곡이었던 '친구여'를 퍼플레인은 독특한 감성으로 소화해 내 "신들의 축제 같다"는 평을 얻었다. 이 무대는 퍼플레인이 1승을 거뒀다.

마지막 무대는 포레스텔라였다. 포레스텔라는 김광석의 '이등병의 편지'를 환상적인 화음으로 선사했다. 포레스텔라는 "'이등병의 편지'가 '떠나는 날의 맹세'로 북한에서도 유명하다"면서, "이 노래로 남북이 하나가 될 수도 있겠구나"라는 마음을 전하기도 했다.

결국 특유의 성량과 화음으로 판정단을 사로잡은 포레스텔라가 6.15 남북 공동선언 20주년 특집 '평화가 온다' 최종 우승자가 되었다.

KBS2 음악예능프로그램 '불후의 명곡-전설을 노래하다'는 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr