모더나, 코로나19 백신 쥐실험서 안전·효과 일부 검증

[아시아경제 박지환 기자] 미국 제약사 모더나가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 실험에서 안전성을 일부 검증했다고 밝혔다.

12일(현지시간) 주요 외신에 따르면 모더나가 개발 중인 백신은 다른 중증 질환의 위험을 키우지 않고 1회 접종으로 코로나19 면역력을 부여할 수 있을 것으로 보인다.

이번 실험은 강한 면역반응을 끌어내지 않는 분량을 비롯해 여러 다른 분량의 모더나 백신을 생후 6주 된 실험용 쥐에 한두 차례 투여하는 방식으로 이뤄졌다.

그 결과 '하위 면역반응'(sub-protective) 때문에 백신과 연계된 호흡기 질환이 나타나는 상황은 나타나지 않았다.

다만 모더나와 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID)는 쥐를 이용한 실험을 사람에게 그대로 적용하기에 한계가 있을 수 있다고 설명했다.

그간 코로나19 백신 개발의 가장 큰 난관 중 하나는 예상하지 않은 부작용이었다. 이에 과학자들은 증상이 악화하는 부작용을 해결하는 것이 백신 개발의 최우선 과제라고 지적했다.

모더나는 자원자에 한해 해당 백신을 시험하고 있으며 7월 3만 명을 대상으로 3상 임상 시험을 진행할 계획이다. 3상 임상 시험은 약품의 안전성과 효능을 최종적으로 점검하는 단계이다. 만약 이 시험을 통과하면 백신 시판이 바로 가능하다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr