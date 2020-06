[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 11일 오후 인사위원회를 열어 김기석 복지정책과장, 정영철 위례동장, 서명호 오금동장 등 3명을 7월1일자로 승진키로 의결했다.

이들 세명의 4급 승진 예정자는 1962년생이다.

또 ▲일자리정책담당관 강복순 ▲도로과 김상하 ▲교육협력과 김명순 ▲자원순환과 신명곤 ▲문화체육과 김성수 ▲구의회사무국 조정현 ▲장애인복지과 이한희 ▲풍납1동 이종익 ▲교통과 최낙연 팀장 등 9명을 6급 승진 내정자로 확정했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr