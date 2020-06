美 육사동문 "플로이드 시위 軍 개입은 '군의 정치화'"…국방장관·합참의장 비판

[아시아경제 권재희 기자] 미국 육군사관학교 동문이 미 전역에서 일어난 인종차별 항의 시위에서 국방부 지도부가 헌법 정신에 위배되는 행동을 했다고 비판했다.

11일(현지시간) 정치전문매체 더힐에 따르면 미 육사 졸업생들은 2020년 육사에 입학한 후배들에게 보내는 온라인 공개서한을 통해 마크 에스퍼 국방부 장관 등 군 수뇌부의 대처를 문제 삼으며 이처럼 밝혔다고 보도했다.

육사 졸업생들은 미군에서 복무하기로 선택한 사람들이 하는 맹세에는 도덕적 목적과 의무를 다하겠다는 열망이 담겨있지만 "오늘날에는 이러한 헌법적 열망이 충족되지 않은 채 남아있다"고 지적했다.

지난달 25일 백인 경찰의 가혹행위로 사망한 흑인 조지 플로이드 사건으로 촉발된 시위에서 트럼프 행정부가 군부대를 동원할 수 있다고 밝히며 논란은 커졌다.

에스퍼 장관과 마크 밀리 합참의장이 트럼프 대통령의 강경 대응 방침을 밝힌 기자회견 직후 '보여주기식 기념 사진 촬영'에 동참하며 이들이 군의 정치화에 일조했다는 비판여론이 일었다.

에스퍼 장관은 기념사진을 촬영하는 자리인줄 모른 채 따라갔다고 해명했고, 밀리 의장은 그 자리에 가지 말았어야 했다고 입장을 밝혔지만 군 내부에서는 논란이 수그러들지 않는 모양새다.

미 육사 동문은 에스퍼 장관의 맹목적인 복종과 군 정치화를 문제삼으며 "고위직에 재직하는 동문의 의무와 명예, 국가에 헌신하겠다던 약속을 지키지 못하고 있는 점이 우려스럽다"고 밝혔다.

이어 "그들의 행동이 군은 어떤 정파에도 얽매이지 않는다는 믿음을 위협하고 있다"며 후배들에게 "잘못을 바로잡는 일에 동참해 달라"고 당부했다.

한편 제임스 매티스, 리언 파네타, 척 헤이글, 애시 카터 등 전직 국방부 장관들과 마이크 멀린, 마틴 뎀프시 전 합창의장들도 트럼프 대통령의 군 동원 발언을 공개 비판한 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr