해남군, 이상저온 등 피해 복구 15억 원 지원

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 올봄 이상저온 등으로 피해를 본 농가에 피해 복구비 15억 원을 지원한다고 12일 밝혔다.

이번 복구비는 지난 4월 초 개화기 저온 피해를 입은 과수와 밀, 고구마 등 일반작물 1226㏊와 생육기 고온으로 생리적 교란(벌마늘) 피해를 본 마늘 145㏊에 대한 복구비가 지원될 예정이다.

농가는 피해 규모·정도에 따라 농약대의 직접 지원을 비롯해 농업경영자금 상환 연기 등 간접지원을 받게 된다. 농약대 지원단가는 과수는 ㏊당 199만 원, 채소류는 192만 원이다.

특히 2차 생장이 시작돼 마늘 옆줄기가 터지는 벌마늘 피해 지원은 해남군이 농업재해로 인정해 지원해 줄 것을 수차례 건의한 결과 이번 피해지원에 반영됐다.

지난 겨울철 따뜻한 기온과 토양 수분 조건 등이 마늘 생육을 촉진해 벌마늘 피해가 발생했다.

해남군 관계자는 “복구비 지원으로 피해 농가 경영안정에 조금이나마 도움이 됐으면 한다”며 “향후 집중호우, 태풍 등 농업재해 예방에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김 현 기자 khyeon0424@hanmail.net