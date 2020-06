‘원스톱 보육 지원’ 해남 땅끝가족어울림센터 건립 박차

오는 2022년 완공 예정, 착수보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 합계출산율 6년 연속 전국 1위로 출산과 양육, 돌봄 등 통합적 가족지원의 기능을 수행할 땅끝가족어울림센터 건립을 본격 추진하고 있다.

12일 해남군에 따르면 지난 9일 땅끝가족어울림센터 기본 및 실시설계 착수보고회를 하고, 주민 의견을 수렴하는 한편 차질 없는 건립 일정 추진과 운영을 빈틈없이 해 나가기로 했다.

보고회는 지난 4월 설계 공모를 통해 선정된 당선작에 대한 질의응답과 인접해 있는 공공도서관 등 주변 환경과의 연계성, 안전성 등 주민의 다양한 의견이 제시된 가운데 군은 기본설계 단계에서부터 적극적으로 반영할 계획이다.

올해 생활SOC복합화사업에 선정돼 국비 32억 원을 확보한 어울림센터는 오는 2022년까지 총사업비 140여억 원을 투입해 지하 1층, 지상 4층 전체면적 약 4010㎡ 규모로 해남읍(구) 공공도서관 용지에 조성된다.

센터 내에는 국공립 해남어린이집을 신축·이전하게 되며, 다함께돌봄센터, 건강가정·다문화가족지원센터, 공동육아나눔터 등이 입주할 예정으로 주민편의 및 가족지원의 종합적인 기능을 동시에 수행할 수 있도록 하고 있다.

특히 아이들이 날씨에 구애받지 않고 마음껏 뛰어놀 수 있는 실내놀이터와 지난 1월 개관한 해남군 장난감도서관을 이전해 육아 정보를 나누는 거점으로 젊은 인구 유입에도 큰 효과를 거둘 것으로 기대되고 있다.

또한, 가족 지원을 위한 교육실을 비롯해 육아 가정과 이주여성들을 위한 ‘동네부엌’ 군민들의 쉼터로 개방될 ‘동네카페’ 등도 들어선다.

군은 오는 10월 말까지 설계를 마무리하고, 올해 말 착공에 들어갈 계획이다.

땅끝가족어울림센터의 건립으로 6년 연속 합계출산율 1위의 성과를 넘어 보육과 양육, 가족지원의 통합 기능을 강화함으로써 선제적 인구정책 추진에도 성과가 가시화될 것으로 기대되고 있다.

명현관 군수는 “합계출산율 1위의 성과를 이어 양육과 돌봄, 가족지원 등 종합적인 기능을 수행하는 복합화 시설이 필요한 단계이다”며 “어울림 센터 건립을 통해 농촌 지역의 부족한 보육 인프라를 구축하고, 인구 정책의 큰 틀을 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김 현 기자 khyeon0424@hanmail.net