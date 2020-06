▶한수종 (前 남원고등학교 교장)씨 별세, 한영웅(두산중공업 부장), 한영은(새희망병원 약사), 한영혜(현대자산운용 전무), 한유정(아마존웹서비스 상무) 부친상, 이선주 시부상, 윤영식(새희망병원 원장) 백성훈(LG CNS 자문위원, Code42 이사), 홍창환(한화솔루션(큐셀) 상무) 빙부상, 김정현 배우자상=서울아산병원 장례식장 1호실, 발인 14일 06시40분, 서울추모공원/용인공원 02-3010-2231

