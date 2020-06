다음주 '상도역롯데캐슬' 등 8994가구 분양 나선다

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '상도역롯데캐슬' 등 전국에서 8994가구가 분양에 나선다.

13일 부동산114에 따르면 2020년 6월 셋째 주에는 전국 21개 단지에서 총 8994가구(일반분양 5096가구)가 분양을 시작한다. 서울 동작구 상도동 '상도역롯데캐슬', 서울 동대문구 청량리동 '힐스테이트청량리역(오피스텔)', 서울 영등포구 여의도동 '힐스테이트여의도파인루체(오피스텔)', 경기 수원시 연무동 '서광교파크스위첸' 등이 청약에 나선다.

모델하우스는 11개 사업장에서 오픈을 준비 중이다. 경기 하남시 학암동 '위례신도시제일풍경채(오피스텔)', 경기 평택시 서정동 '호반써밋고덕신도시2차', 경기 수원시 인계동 '수원센트럴아이파크자이', 경기 양주시 덕계동 '덕계역금강펜테리움센트럴파크' 등이 개관할 예정이다.

롯데건설은 서울 동작구 상도동 159-250에 '상도역롯데캐슬'을 공급할 예정이다. 단지는 지하 5층~지상 20층, 13개동, 59~110㎡(전용면적), 총 950가구 규모로 조성된다. 이 중 474가구가 일반분양 물량이다. 서울 지하철 7호선 상도역이 인접한 역세권 단지이며 상도근린공원과 국사봉이 인접했다. 교육시설로는 신상도초·숭실대·중앙대가 가깝고 동작도서관 이용도 편리하다. 후분양 단지로 2021년 2월에 입주가 가능한 점이 특징이다.

현대엔지니어링은 여의도에 첫 '힐스테이트' 브랜드 단지를 선보인다. 서울 영등포구 여의도동 44-5 일원에 들어서는 '힐스테이트여의도파인루체'는 지하 6층~지상 17층 규모의 주거형 오피스텔로 상업시설과 함께 분양한다. 단지는 지하철 여의도역(5, 9호선)과 샛강역(9호선)이 가깝고 수도권 전역으로 연결되는 여의도환승센터를 도보로 이용할 수 있다.

금강주택은 경기 양주신도시 내 회천지구 A-22블록에서 '덕계역금강펜테리움센트럴파크'를 분양한다. 지하 1층~지상 29층, 6개동, 총 935가구이며 전 가구 59㎡로 구성된다. 단지는 GTX-C노선(예정)이 정차하는 덕정역과 가깝고 파주와 양주, 포천을 잇는 수도권 제2외곽순환도로가 2023년 개통(예정)을 앞두고 있어 교통환경이 개선될 전망이다.

제일건설은 위례신도시 일반상업 용지 7블록에 '위례신도시제일풍경채'를 분양한다. 지하 4층~지상 25층, 3개동, 70~77㎡, 총 250실 규모의 주거용 오피스텔로 조성된다. 서울 지하철 5호선 마천역이 가깝고 인근에는 위례신사선 위례중앙역(예정)과 위례트램(예정)이 개통될 예정이다. 도보거리에 위례1초교가 개교를 앞두고 있으며, 트랜짓몰 및 송파권역 학원가가 가깝다. 스타필드시티 위례점 등 생활인프라도 풍부하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr