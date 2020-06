[사고] '포스트 코로나' 성장하는 HMR 시장

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)는 우리 식탁에도 큰 변화를 가져오고 있습니다. 삼삼오오 즐기던 외식 대신 가족, 친구들과 모여 조용한 식사를 즐기는 모습이 일상화 됐습니다. 이같은 트렌드에 발맞춰 아시아경제는 25일부터 한달간 총 13개 브랜드, 81개의 간편집밥을 소개하는 온라인 이벤트를 개최합니다. 많은 참가와 성원 부탁드립니다.

아시아경제 간편집밥 '한상차림' 공모전

당신의 식탁을 책임집니다!

기간 : 2020년 5월 25일~2020년 6월 26일(1달간)

내용 : 13개 브랜드, 총 81개 간편집밥으로 나만의 '한 상' 만들고 선물 받으세요

URL : hmr.asiae.co.kr

경품 : 한상차림상= 최신 간편식 세트, 각 식품업체 선정 총 20명

참여상= 갤럭시Z플립(1명), 갤럭시버즈+(20명), 스타벅스 모바일쿠폰(100명)(이벤트 기간 후 추첨)

당첨일 발표 : 이벤트 종류 후 7일 후 아시아경제신문 홈페이지(www.asiae.co.kr), 당첨자 개별 연락

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr