[아시아경제 온라인이슈팀] 뉴발란스가 2020년 여름 시즌을 맞이해 전 피겨스케이팅 선수 김연아와 함께한 ‘2020 썸머 화보’를 공개했다.

화보 속에는 여름 해변을 배경으로 스포츠 레깅스를 입고 서핑 보드를 팔에 낀 채 해변을 거닐거나, 달리기를 하고 있는 김연아의 모습이 담겼다. 특히 빙판 위에서와는 다른 시원하고 청량한 매력이 눈길을 끌었다.

뉴발란스는 “화보에서 김연아가 착용한 ‘워터레깅스’는 이번 시즌의 메인 상품으로 운동과 워터스포츠 겸용이며, 신축성이 우수한 소재를 사용해 일상에서도 편안하고 시원하게 착용할 수 있다”고 소개했다.

김연아의 2020 여름 화보는 뉴발란스 공식 홈페이지 및 SNS를 통해 확인할 수 있으며, 실제 서퍼들과 함께한 스페셜 영상도 볼 수 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr