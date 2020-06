광주·전남 14일까지 최대 200㎜ ‘물 폭탄’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주와 전남지역에 13일 오전부터 ‘호우 예비특보’가 내려졌다.

11일 광주지방기상청에 따르면 저기압에 동반된 비구름의 영향을 받아 12일 오후부터 14일 오후까지 많은 비가 내리겠다.

현재 고온다습한 공기가 모여드는 중국 중남부에서는 비구름이 발생하고 있으며, 점차 서해상을 지나 우리나라로 접근하고 있다.

12일 오후 남서해안부터 비가 시작되겠고, 늦은 오후에는 광주와 전남 전지역으로 확대되겠다.

14일 오전 서해안부터 비가 그치기 시작해 오후에 대부분 지역에서 그치겠다.

이 기간 동안 천둥·번개를 동반한 70~150㎜의 많은 비가 내릴 것으로 보인다.

지형효과가 더해지는 남해안, 지리산 부근은 200㎜ 이상의 많은 비가 내리겠으며, 곳에 따라서는 시간당 30~50㎜의 강한 비가 오는 곳도 있을 것으로 예상된다.

서해상을 거쳐 우리나라로 유입되는 구름의 영향으로 지표면이 가열되는 효과가 적어져 낮 기온은 전날(26~31℃)와 비슷한 분포를 보이겠다.

13일은 비가 내리면서 낮 기온이 30℃ 미만에 머물며 오늘보다 1~4℃ 낮아지겠으나, 내린 비로 인해 지표면이 습해 체감온도는 1~3℃ 가량 높을 것으로 예상된다.

이번 비가 그친 후 다음주까지 정체전선을 활성화시킬 저기압이 통과하지 않아 대부분 지역에 비 소식은 없겠다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr