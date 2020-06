속보[아시아경제 허미담 기자] 경기 수원시는 영통구 광교 해모로아파트에 거주하는 60대 여성 A씨(수원 77번 환자)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 12일 밝혔다.

A씨는 지난 5일 영통구 원천동 예스 보석 불가마 사우나를 방문했다가 수원 71번 확진자 B(70대 여성)씨와 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

B씨는 지난달 30일 서울 관악구 소재 방문판매업체 리치웨이에 다녀온 관악구 66번 확진자(69세 여성)와 강남구 명성하우징에서 접촉한 뒤 확진됐다.

