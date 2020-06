타이틀리스트 '블랙 크롬' "100개 한정 스페셜 에디션"

"프리미엄 블랙시리즈의 계보를 잇는 3번째 컬렉션."

타이틀리스트 '블랙 크롬 에디션(Black Chrome Editionㆍ사진)'이다. 카트백과 스탠드백, 보스턴백, 파우치 등 총 4가지 아이템으로 구성됐다. '블랙-온-블랙(Black-on-black)'을 통해 절제미를 강조했다. 시리얼 넘버를 각인해 소장 가치가 높다. 각 100개 한정 수량을 일부 대리점에서 판매한다. "최고급 소재와 뛰어난 디자인에 우수한 기술력까지 접목한 리미티드 제품"이라는 자랑이다.

부드러운 촉감의 생활 방수기능을 갖춘 경량 무광 프리미엄 PU를 사용했다. 여기에 격자무늬 엔지니어 자카드 패브릭으로 시크한 블랙 바탕에 클래식한 느낌을 선사한다. 메인 하드웨어에 적용된 다크 크롬 마감과 서브 하드웨어에 특수하게 처리된 무광 블랙 코팅이 세련미를 더한다. 부드러운 감촉의 마이크로 스웨이드 안감과 최고급 사양의 웨빙은 비교 불가능한 퍼포먼스로 이어진다.