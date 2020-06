창원대, 교육부·과학기술통신부 국가R&D사업 잇따라 선정

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 창원대학교는 교육부와 과학기술통신부에서 주관하는 국가R&D사업에 잇따라 선정돼 앞으로 연구책임자로서 연구를 수행하게 됐다고 12일 밝혔다.

김경아 박사는 교육부와 한국연구재단의 창의·도전연구기반지원 사업에 '건물에너지 및 미세먼지 저감을 위한 광촉매 감온 쿨루프 도료 최적화 연구'라는 주제로 과제가 선정돼 올해 6월부터 3년간 총 1억5000만원을 지원받아 연구를 수행하게 된다.

석사과정 문한솔 학생은 과학기술통신부와 한국여성과학기술인지원센터가 주관하는 여대학원생 공학연구팀제 지원사업 심화 과정에 선정돼 7개월간 700만원을 지원받아 '빅데이터를 활용한 도시지역 초미세먼지 발생 요인 분석 연구'를 수행한다.

이 밖에도 연구실 소속 박사과정 학생들은 창원대 산업기술연구원 송봉근 전임연구교수와 공동연구를 통해 드론 및 딥러닝을 활용한 수질 관리, 도시기후 등에 관한 주제로 한국연구재단의 기본연구사업과 창의·도전연구기반지원사업의 과제들을 수행하고 있다.

공간정보융합연구실 박경훈 지도교수는 "환경문제를 개선하기 위해서는 스마트환경관리기술 개발이 무엇보다 중요하다. 공간정보융합연구실은 스마트환경 분야를 이끌어나갈 전문 인재를 지속해서 양성해 나갈 것"이라고 설명했다.

