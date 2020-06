[전북날씨] 12일, 맑다가 흐림…일부 지역 ‘비’

[아시아경제 호남취재본부 박명진 기자] 12일 전북날씨는 전 지역에서 맑다가 흐리겠다.

일부지역의 경우는 오후부터 비가 내리겠다.

전북 최저기온은 19℃, 최고기온은 무주31℃가 되겠다.

어제에 이어 무더운 날씨가 이어지겠으며 저녁부터 고창과 순창, 남원 등 일부 지역에서 비가 내리는 곳이 있겠다.

낮 실외활동을 자제하고 부득이 외출할 때는 자외선이 매우 높으니 선글라스착용, 수분섭취를 자주하고 자외선차단제를 필수로 해야겠다,

파고는 전북북부앞바다 0.5~1.5m 전북남부앞바다 0.5~1.5m가 되겠다. 미세먼지 농도는 보통 수준이다.

전북지역 주요 기온은 다음과 같다.

▲전주 21~30℃ ▲익산 19~29℃ ▲군산 20~27℃ ▲완주 20~29℃ ▲무주 19~31℃ ▲김제 20~28℃ ▲부안 20~27℃ ▲진안 19~29℃ ▲고창 20~28℃ ▲남원 22~30℃ ▲순창 21~30℃

▲정읍 20~28℃▲임실 20~29℃▲ 장수 20~28℃

호남취재본부 박명진 기자 pmj1@asiae.co.kr