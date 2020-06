광주시, 13일부터 6·15 제20주년 기념 행사 열린다

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 오는 13일부터 6·15남북공동선언실천남측위원회광주본부와 광주소재 통일관련 민간단체가 주관하는 ‘6·15남북공동선언 발표 20주년 광주 기념행사’가 개최된다고 11일 밝혔다.

먼저 오는 13일 오후 2시 전남대학교 박물관 시청각실에서 남북관계와 북의 생활에 대한 가짜뉴스 팩트체크로 유명한 유튜버들이 진행하는 ‘왈가왈북(北) 토크콘서트’가 진행된다.

이어 15일 오전 11시에는 전일빌딩245 다목적강당에서 남북화해와 협력, 평화통일의 이정표인 6·15공동선언의 정신과 역사적 의의를 되새기기 위해 민·관·정 관계자들이 함께하는 ‘6·15공동선언 발표 20주년 광주 기념식’이 열린다.

20일 오전 11시에는 서구 용두동 통일쌀 경작지 일원에서 농민들이 평화통일에 대한 마음과 겨레의 정을 담아 통일농사 기원제를 지내고 손모를 심는 ‘통일쌀 모내기’ 행사가 펼쳐진다.

이명순 시 평화기반조성과장은 “분단 역사 최초로 성사된 정상간 만남과 그 회담을 통해 발표한 6·15남북공동선언이야말로 2007년 10·4정상선언, 2018년 세 차례의 남북정상회담의 뿌리이자 출발점이다”며 “최근 경색된 남북관계를 풀기 위해서는 공동선언 정신으로 돌아가 이를 실천적으로 이행해야 한다”고 말했다.

