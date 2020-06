현대건설, 한양대 한마음국제의료원 상량식 개최

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설은 지난 10일 경남 창원시 의창구 한양대학교 한마음국제의료원 현장에서 콘크리트 골조 완성을 알리는 상량식과 무재해를 염원하는 안전기원제를 열었다고 11일 밝혔다.

이날 행사에는 한마음국제의료재단 관계자와 정관계 인사, 현대건설 등 공사 관계자가 참석했다. 사업경과보고와 하충식 한마음국제의료재단 이사장의 기념사, 김용식 현대건설 건축사업본부장의 축사, 상량식, 안전기원제 순으로 진행됐다.

2018년 11월 착공한 한양대 한마음국제의료원은 지하 4층~지상 9층, 1개동, 786병상 규모로 내년 4월말 준공 예정이다. 뇌심장센터, 장기이식센터, 로봇수술센터, 심뇌혈관센터, 양음압치료실 등 24개 특화센터와 30개의 세부 진료과가 들어온다.

한양대 한마음국제의료원 건립으로 중증환자·노인인구 병상이 늘고 의료 인력이 확충돼 지역 의료 환경이 개선될 것으로 업계는 보고 있다. 의학·연구부문과 배후산업 일자리도 늘 것이라는 관측이다.

현대건설은 1971년 준공한 용산 미군 제121후송병원 공사를 시작으로 아산병원, 카타르 하마드 빈 칼리파 메티컬시티 등 국내외 약 50개 병원을 시공했다.

이같은 경험을 바탕으로 한양대 한마음국제의료원엔 의료장비 누전 등 이상 발생시 경보를 울리고 계속적인 전원 공급이 가능하게 해 사고로부터 환자와 의사의 안전을 도모하는 의료용 비접지 전원(IPS) 설비, 격리 병실에 청정도를 유지하며 오염된 내부 공기가 외부로 배출되지 않게 하는 크린룸 시스템, 병동 내 각 실간 빠른 업무 전달을 위해 캡슐형 이송장치를 이용해 자료를 전송하는 기송관 시스템 등이 적용됐다.

현대건설 관계자는 "국내외 많은 유형의 병원을 시공한 경험과 기술력을 결집시켜 세계에서도 손꼽히는 병원 건축물이 되도록 노력할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr