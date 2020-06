현대엔지니어링, '힐스테이트 여의도 파인루체' 12일 견본주택 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 현대엔지니어링은 12일 '힐스테이트 여의도 파인루체' 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정을 시작한다고 11일 밝혔다.

서울 영등포구 여의도동 44-5에 들어서는 힐스테이트 여의도 파인루체는 지하 6층~지상 17층, 25~77㎡(전용면적), 총 210실의 주거형 오피스텔이다.

지하철 여의도역(5·9호선)과 샛강역(9호선)을 도보로 이용 가능하며 올림픽대로, 강변북로, 서부간선도로, 마포대교 등 이용도 쉽다. 여의도엔 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선이 계획 중이며 샛강역~서울대 입구를 잇는 신림선 경전철(2022년 예정), 안산·시흥~여의도를 잇는 신안산선 복선전철(2024년 예정)도 예정돼 있다.

윤중초, 여의도초, 윤중중, 여의도여고, 여의도고 등이 인접해 도보 통학이 가능하고 IFC몰, 파크원, 현대백화점(예정), 이마트 등이 인접했다. 여의도공원, 샛강생태공원, 한강시민공원 등 도심휴양지도 가까이 있다.

권룸인 25㎡형부터 3룸인 77㎡까지 다양한 평면으로 구성되며 건물 외관에는 방향에 따라 다이내믹한 이미지 연출이 가능한 입면 디자인을 적용한다. 힐스테이트 특화 서비스인 스마트폰을 활용한 하이오티(Hi-oT) 서비스, 홈네트워크시스템, 원패스 시스템, 일괄 소등 시스템 등이 적용된다. 태양광발전설비를 갖추고 건물에너지효율등급 예비 인증과 녹색건축 예비 인증을 받았다.

견본주택은 서울 동대문구 신설동 92-62 일원에 마련된다. 견본주택은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 차원에서 비접촉식 체온 측정을 하고, 열감지 카메라를 설치해 출입하는 인원들의 발열 체크를 수시로 진행할 예정이다. 방문객들은 마스크 착용자에 한해서만 입장이 가능하다.

청약은 오는 15~16일 진행되며 당첨자 발표는 22일이다. 정당 계약은 24~26일 진행된다. 입주는 2023년 2월 예정이다.

