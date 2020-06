KB국민은행 리브엠, 슬기로운 통신생활 이벤트 시즌2 실시

갤럭시 스마트폰 구매자 대상 LTE 요금제가 6개월 무료

리브엠 LTE 11GB+, 주니어 LTE 2GB 요금제 가입 고객 모두 혜택

[아시아경제 조강욱 기자] KB국민은행 리브엠(Liiv M)은 갤럭시 스마트폰 구매자 대상으로 LTE 요금제를 6개월간 무료로 제공해주는 슬기로운 통신생활 이벤트 시즌2를 이번달까지 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 행사에서는 리브엠 스토어에서 최신형 갤럭시(S20울트라, Z플립, A31) 구매고객 중 리브엠 LTE 11GB+ 또는 주니어 LTE 2GB 요금제 가입 고객 모두에게 월 기본료를 6개월간 리브메이트 포인트리로 최대 13만2000포인트를 제공한다.

리브엠 11GB+ 요금제는 6월 말까지 월 기본료 4만4000원인 요금을 월 2만2000원에 1년간 이용 할 수 있는 반값 이벤트를 진행하고 있다. 이번 이벤트 참여로 총 13만2000 포인트를 제공 받는 고객은 최대 6개월 무료 요금 혜택을 받을 수 있다.

또 리브엠 스토어에서 KB국민카드로 갤럭시 Z플립, 갤럭시 A31을 구매 하면 10% 캐시백 할인이 제공되며, 12개월 무이자 할부 혜택도 제공한다.

KB국민은행 관계자는 "선착순으로 진행됐던 이벤트 시즌1에서 큰 호응이 있어, 참여 고객 모두에게 혜택을 드릴 수 있도록 시즌 2를 기획했다"며, "앞으로도 더 많은 고객들이 리브엠을 경험할 수 있도록 다양한 기회를 마련하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr