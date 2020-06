[아시아경제 김봉주 인턴기자] 한 양궁장에서 날아온 화살이 주차장에 세워진 차량 문을 관통해 유아용 카시트에 꽂히는 아찔한 사고가 났다.

11일 전북지방경찰청 등에 따르면, 전날 오후 3시50분께 전주시 덕진구에 있는 한 양궁장에서 100여m를 날아온 화살이 스포츠유틸리티차량(SUV)에 박혔다.

화살은 왼쪽 뒷문을 뚫고 들어가 유아용 카시트에 꽂혔다.

다행히 차 안에는 사람이 타고 있지 않아 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

차주는 뒷문에 꽂힌 화살을 발견하고 경찰에 신고했다.

경찰은 국가대표 선발전을 앞둔 선수들이 연습 중 오발 사고를 낸 것으로 보고 양궁장 관계자 등을 대상으로 경위를 조사하고 있다.

