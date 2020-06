[아시아경제 오주연 기자] 삼강엠앤티 삼강엠앤티 100090 | 코스닥 증권정보 현재가 4,415 전일대비 5 등락률 -0.11% 거래량 388,321 전일가 4,420 2020.06.11 13:19 장중(20분지연) close 는 석유 및 가스, 재생에너지 전문기업인 Lamprell과 136억원 규모의 해상풍력용 PIPE 제작 공급계약을 체결했다고 11일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 3.54%에 해당한다.

