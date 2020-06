힐스테이트 청량리역, 12일 견본주택 개관…분양 일정 시작

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 35,050 전일대비 850 등락률 -2.37% 거래량 535,866 전일가 35,900 2020.06.11 14:50 장중(20분지연) close 은 서울 동대문구 청량리동 미주상가 B동을 개발해 공급하는 '힐스테이트 청량리역'이 12일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 11일 밝혔다.

서울 동대문구 청량리동 235-6 일원에 들어서는 이 단지는 지하 7층~지상 20층, 20~44㎡(전용면적) 규모 오피스텔 총 954실과 상업시설, 공공업무시설(동주민센터)로 구성된다. 오피스텔은 선호도가 높은 원룸형 타입과 최근 주목 받고 있는 분리형 타입으로 구성돼 선택의 폭이 넓다. 원룸형 타입은 20~21㎡ 820실로 이뤄지며 분리형 타입은 34~44㎡로 134실이다.

단지 내에는 청량리동 주민센터, 자치회관, 동대본부 등 기존 동주민센터 시설과 문화·복지 관련 시설이 함께 들어서는 복합청사도 들어설 예정이다.

힐스테이트 청량리역은 현재 도시철도 지하철 1호선, 경의중앙선, 분당선, 광역철도 강릉선KTX, 경춘선ITX 등 5개 철도노선이 지나는 청량리역을 도보로 이용할 수 있다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-B·C노선을 비롯해 SRT북부연장, 강북횡단선, 면목선 등 5개의 철도노선이 추가 착공 및 개발 예정이다. 버스노선도 약 60여개 이용할 수 있다.

주변에 롯데백화점, 롯데마트, 롯데시네마 등 쇼핑, 문화시설이 있다. 청량리역 주변으로 형성된 다양한 상업시설 이용도 편리하다. 청량리종합시장, 경동시장, 동대문세무서, 동대문경찰서, 서울성심병원 등 생활 인프라도 쉽게 접근할 수 있다.

견본주택은 동대문구 청량리동 235-2 일원에 위치했다. 분양 관계자는 "수요자 부담을 낮추기 위해 중도금 무이자 금융 혜택을 제공한다"고 말했다.

견본주택은 홈페이지를 통한 사전 예약제로 운영된다. 입장 전 개인정보 수집 및 방역 소독을 필수로 실행한다.

청약접수는 오는 16일 이뤄지며 19일 당첨자를 발표하고 22~25일 정당계약을 진행한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr