삼성물산 에잇세컨즈, '슈퍼 세일' 연다

[아시아경제 조유진 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 111,000 2020.06.11 08:48 장시작전(20분지연) close 패션부문의 제조유통일괄형(SPA) 브랜드 에잇세컨즈가 내달 8일까지 ‘봄여름 시즌 슈퍼 세일을 진행한다고 11일 밝혔다.

에잇세컨즈는 전국 52개 매장과 삼성물산 패션부문 통합 온라인몰 SSF샵에서 봄여름 시즌 의류 및 액세서리 품목(일부 상품 제외)을 최대 60%까지 할인한다.

에잇세컨즈는 이번 여름 ‘여행지에서의 즐거운 순간들’을 주제로 휴양지뿐 아니라 일상에서도 즐길 수 있는 청량하고 감각적인 스타일을 제안했다.

색감과 프린트가 다채로운 티셔츠, 여성스러운 플라워 패턴과 레이스·셔링 디테일의 원피스, 내추럴하고 시원한 리넨 혼방 셔츠, 착용감이 쾌적한 여름용 슬랙스와 쇼트 팬츠 등을 선보였다. 또 스타일링에 트렌디함을 더해줄 버킷햇·볼캡, 에코백·니트백, 샌들·슬링백 등 다양한 종류의 액세서리도 준비했다.

박동일 에잇세컨즈 영업팀장은 “에잇세컨즈는 휴가철 리조트웨어부터 일상 속 데일리룩까지 매일 매일을 스타일리시하게 완성시켜줄 다채로운 상품들을 준비했다”며 “고객들이 이번 시즌 트렌드 아이템들이 품절되기 전에 가장 합리적인 가격으로 서둘러 득템하길 바란다”고 말했다.

한편 에잇세컨즈는 공식 유튜브 채널에서 현직 디자이너들이 시즌 트렌드와 스타일링 팁을 알려주는 ‘행거게임’, 매장 직원들이 쇼핑 꿀팁을 공개하는 ‘직(원)캠’ 등 컨텐츠를 제공해 수만뷰를 기록하는 등 밀레니얼·Z세대 소비자들의 눈길을 끌고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr