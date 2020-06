윤영한 송파구의원 "풍납동 지하보도 개선과 예술형 육교 건설 필요"

[아시아경제 박종일 기자] 송파구의회 윤영한 행정보건위원장이 10일 5분 발언을 통해 풍납동 지하보도 개선과 예술형 육교 건설 필요성을 강조했다.

윤 위원장은 "올림픽대교 남단 사거리 인근에 있는 극동아파트와 잠실올림픽공원아이파크 아파트 후문을 연결하는 지하보도는 주로 풍성초등학교 풍성중학교 풍납중학교 학생들이 이용하는 통학로"라며 "이 공간을 전면 리모델링해 한성백제 역사와 풍납토성의 과거와 현대를 담은 사진, 그리고 풍납동에서 발굴된 유물과 유적 사진 또한 발굴조사와 복원정비 과정과 풍납동의 미래상 등을 전시해서 역사 공간으로 활용하자는 제안을 드린다"고 말했다.

다음은 윤 위원장 5분 발언 내용

풍납동 지하보도 개선과 예술형 육교 건설이 필요하다

이성자 의장님과 선배 동료 의원님! 그리고 언론인 여러분! 안녕하십니까?

풍납1,2동, 잠실4,6동 출신 행정보건위원회 위원장 윤영한 의원입니다.

코로나19 재확산 조짐 속에서 송파구청의 신속한 확진자 동선 공개와 타구 확진자의 관내 이동경로를 즉각적으로 알리는 등 방역조치에 만전을 기하고 있는 박성수 구청장님과 관계 공무원 여러분들의 노고에 진심으로 감사를 드립니다.

이번 제277회 정례회를 마지막으로 8대 전반기 의회가 끝나기에 아쉬움과 함께 새삼 세월의 유수함을 실감합니다.

저는 오늘 풍납동 지하보도를 역사 전시공간으로 탈바꿈해야 한다는 내용과 풍납토성의 역사성을 담아 풍납동을 상징하는 예술형 육교건설의 필요성에 대해 발언하겠습니다.

먼저, 올림픽대교 남단 사거리 인근에 있는 극동아파트와 잠실올림픽공원아이파크 아파트 후문을 연결하는 지하보도는 주로 풍성초등학교 풍성중학교 풍납중학교 학생들이 이용하는 통학로입니다.

보시는 바와 같이, 방치된 느낌의 이 공간을 전면 리모델링해서 한성백제 역사와 풍납토성의 과거와 현대를 담은 사진, 그리고 풍납동에서 발굴된 유물과 유적 사진 또한 발굴조사와 복원정비 과정과 풍납동의 미래상 등을 전시해서 역사 공간으로 활용하자는 제안을 드립니다.

지하보도에 풍납토성 관련 자료를 전시함으로써 등하굣길 학생들과 주민들에게 볼거리 제공과 함께 역사 문화적 가치의 이해도를 높이고 역사인식에 흥미를 제공하게 될 것입니다.

또한 백제역사의 교육의 장으로 활용하여 풍납토성에 대한 역사적 자긍심을 높이면서 저비용으로도 큰 효과를 기대할 수 있는 사업이라고 생각하기 때문입니다.

이어 두 번째 주제로는

올림픽대교 남단, 즉 풍납종합사회복지관 방향에서 건너편 풍성초등학교 등 3개 학교와 송파세무서 잠실세무서, 국내최대의 종합병원인 아산병원이 위치한 방향으로 연결하는 육교 건설의 필요성입니다.

올림픽대교 남단 사거리 인근에 횡단보도와 지하보도가 있지만 위치상 토성 안쪽에 거주하는 아파트 밀집 주민들의 이용도가 낮고 거리상 불편함이 많은 실정입니다.

따라서 이 두 지점을 잇는 연결통로가 필요합니다. 지금 보시는 아치형, 원형, 스마트 육교 등은 단순 통행을 위한 육교를 넘어 예술적 가치를 담아 설치한 예술품의 형태입니다.

토성 경관을 고려한 미적인 조형성을 갖춰서 누구나 한 번쯤 가보고 싶고 꼭 걷고 싶고 육교, 풍납토성을 상징하는 육교가 토성 탐방로 조성과 함께 필요한 시점입니다.

또한 아산병원 방문객의 풍납동 맛집 검색이나 볼거리 검색이 상당하다고 빅데이터는 증명하고 있기 때문에 육교를 이용해서 풍납토성을 쉽게 접근할 수 있다면 지역 상권 활성화에도 크게 도움이 될 것으로 보입니다.

따라서 풍납토성을 상징하는 역사성이 있는 육교를 건설하게 되면 외지인들을 통해서 삼표공장 부지에 조성될 공원을 비롯해서 3.7km에 달하는 풍납토성의 가치를 알리는데 크게 기여하게 될 것입니다.

존경하는 박성수 구청장님은 그동안 강남3구라는 이유로 도시재생 사업에서 배제되었던 풍납동을 서울시와 협력을 통해서 도시재생사업지로 선정될 수 있도록 하는 등 풍납동 변화와 발전을 위해 강단 있게 추진하고 있다는 평가입니다.

얼마 전 풍납2동 동사무소 신축을 위한 리모델링 공사가 시작되었고 태양열 주택부지 해자구간 공원 조성 시작, 그리고 창의마을을 시립도서관 등 주민 편의시설로 확충하기로 결정하고 용역을 실시 중에 있어 주민들은 변화에 큰 기대를 하고 있습니다.

아울러, 삼표산업의 조속한 이전과 더불어 협력업체 종사자들을 위한 대책, 서성벽 유구 보호각 건립을 신속히 마무리하여 주민 친화적 공간으로 조성되도록 힘써 주시길 당부드립니다.

이제 풍납토성의 역사적 자원을 활용한 스토리텔링 마케팅을 테마화 시켜서 명실상부한 역사 문화 마을로서의 입지를 굳히는 그날을 기대하면서 발언을 마치겠습니다. 감사합니다.

