[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 10일 오후 GS홈쇼핑 사옥에 방문해 김호성 대표와 이야기를 나누며 유기적 민·관 협력 방안을 모색했다.

채 구청장은 이날 김호성 대표에게 GS홈쇼핑의 지역사회 공헌에 대한 감사 인사를 전했다.

GS홈쇼핑은 지난 2015년부터 따뜻한 겨울나기 성금으로 매년 5000만 원을 지원해왔으며, 지난 2018년에는 ‘영등포구 유통기업 지역경제 활성화 및 지역사회 공헌 업무 협약’을 맺는 등 구민을 위한 지원책을 다방면으로 마련해 왔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr