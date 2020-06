美국무부, 中우한 영사관 업무 22일 재개

[아시아경제 구채은 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 임시 폐쇄됐던 중국 후베이성 우한의 미국 총영사관이 넉달여만에 다시 문을 연다.

10일 외신에 따르면 미 대사관은 "미 국무부가 머지않아 우한에서 영사관 운영을 재개할 계획"이라며 "현재 미 의회에 관련 보고를 마쳤다"고 밝혔다. 재개일은 이달 22일쯤이다.

미국 주 우한 총영사관은 지난 1월 우한에서 코로나19가 급속히 확산되고 도시가 봉쇄되자 같은 달 24일 공식 웨이보를 통해 임시 폐쇄한다고 밝혔다.

이후 미국은 1월29일부터 전세기를 통해 파견된 외교관들과 우한 거주 미국 시민과 가족들을 대피시켰다. 미 국무부는 미 의회에 "미-중간 중요한 시기에 중국에 우리 외교 직원을 두는 것이 중요하다"고 강조했다.

이번 주우한 총영사관의 업무 재개는 미국과 중국간 갈등이 격화되는 가운데 이뤄져 관심이 주목되고 있다. 양측은 무역분쟁에 이어 코로나19 발원지와 공중보건 위기 대응을 두고 치열한 책임 공방을 벌이고 있다.

