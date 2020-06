도공, 안성휴게소에 공공병원 운영

[아시아경제 유인호 기자] 한국도로공사가 경부고속도로 안성휴게소(서울방향)에서 공공병원을 운영한다.

도공은 10일 경기도와 고속도로 휴게소 공공의료기관 운영을 위한 업무협약을 맺었다. 이에따라 두 기관은 경부고속도로 안성휴게소에 응급환자 치료와 이용객 진료가 가능한 공공병원을 운영할 예정이다.

두 기관은 이달 중순부터 의료법인 등을 대상으로 휴게소 공공병원을 운영할 수탁기관을 공모한다. 오는 10월부터 본격적으로 운영에 들어갈 계획이다.

해당 공공병원은 내과·가정의학과 진료·응급환자 처치, 예방접종 등이 가능해 평소 시간을 내 병원을 찾기 어려운 화물차나 버스 운전자들의 건강관리에도 도움이 될 것으로 기대된다.

도공은 병원 부지 무상 제공, 임대료 면제 등의 지원방안을 마련했다. 경기도는 시설공사와 의료장비 구입 등에 필요한 사업비 4억원을 지원한다. 두 기관은 고속도로나 휴게소의 응급환자 발생 시 치료나 후송에 필요한 지원 등도 상호 협조하기로 했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr