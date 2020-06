산단공, 코로나19 극복 성금 4000만원 기탁

[아시아경제 김대섭 기자] 한국산업단지공단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 성금 4000만원을 대구 사회복지공동모금회에 기탁했다고 10일 밝혔다.

이번 성금 전달식은 전날 대구 산단공 본사에서 열렸다. 김정환 산단공 이사장과 이영건 산단공 노조위원장, 김수학 대구사회복지공동모금회 회장 등이 참석했다.

김정환 이사장을 비롯한 산단공 임원들은 사회적 고통 분담 차원에서 지난달부터 급여의 10%를 자발적으로 반납하고 있다. 노조도 이에 동참해 운영비의 일부를 기부함으로써 임원들의 급여 반납액과 노동조합의 재원으로 이번 성금이 마련됐다.

성금은 지역 소비촉진 활성화를 위해 노인복지관협회에 온누리상품권으로 지정 기탁된다. 대구지역 19개 노인복지관의 저소득 노인가구에 8개월간 생필품 등으로 지원될 예정이다.

김 이사장과 산단공 임직원은 기탁식을 마치고 대구 동구 동서시장을 방문해 장보기 활동을 펼쳤다. 김 이사장은 온누리상품권을 이용해 과일과 잡곡 등을 구매하고 시장 상인들의 체감경기 및 애로사항 등을 경청했다.

이번 장보기 행사는 전국 11개 산단공 지역본부도 동참했다. 총 2000만원 상당의 소상공인 물품을 구매했으며 해당 물품은 전국 산업단지 인근의 취약계층에 전달됐다.

김 이사장은 "코로나19 엔데믹 전망까지 나오는 전례 없는 위기 상황에서 이번 지원이 지역사회에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 산단공은 대구에 본사를 둔 공공기관으로서 지역사회의 어려움을 함께 해결해 나가고 지역과 상생하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"라고 말했다.

