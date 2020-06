려, 초의방 프리미엄 탈모 라인 론칭

[아시아경제 조유진 기자] 탈모 및 두피 샴푸 전문 브랜드 려가 초의방 프리미엄 탈모증상케어 라인, 샴푸와 헤어팩을 새롭게 출시했다.

려 초의방 프리미엄 탈모증상케어 라인은 인삼, 홍삼, 영지버섯, 황금, 어성초 등 100% 국내산 고농축 한방 성분을 담았다.

려 초의방 프리미엄 탈모증상케어 샴푸는 식약처에서 탈모증상완화 기능성 허가를 받았다. 무실리콘 제품으로 두피에 부담을 최소화하여 부드럽게 클렌징 가능하고, 시원하면서도 은은한 우디향이 샴푸 시 편안한 기분을 느낄 수 있게 한다.

탈모증상케어 뿐만 아니라 모발 보습에 좋은 해양심층수를 담아 부드러운 머릿결을 유지시킬 수 있도록 도와주고, 두피와 모발을 더욱 건강하게 케어해준다.

한편 려 초의방 프리미엄 헤어팩은 10가지 고급 한방 성분이 두피 장벽을 강화해주면서 모근에 영양을 공급해주는 솔루션을 제공한다.

려 초의방 프리미엄 탈모증상케어 샴푸와 헤어팩 2종은 홈플러스에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr