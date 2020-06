전남도교육청 ‘미래교육·인사혁신 공청회’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 ‘전남 미래교육 및 인사혁신 방안 모색 공청회’를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 공청회는 오는 11일 청사 2층 대회의실에서 교육관계자 및 학생과 학부모 등이 참석한 가운데 ‘혁신을 넘어 미래로, 역량이 미래다’는 주제로 열린다.

도교육청은 코로나-19에 따른 감염 방지를 위해 본청 간부와 팀장 및 패널 등을 제외한 모든 참가자들은 온라인을 통해 공청회에 참가토록 했다.

사전 참가신청을 마친 90여 명의 학생, 교직원, 학부모들은 PC나 휴대폰을 통해 전남도교육청 영상회의 시스템에 접속해 시청하며 자신의 의견을 제시하게 된다.

공청회는 일반 도민과 교육가족들의 참여를 위해 유튜브(전남교육TV)를 통해 생중계되며, 참여를 희망하는 교육 가족과 도민들은 유튜브로 접속해 실시간 의견을 제시할 수 있다.

장석웅 교육감은 “아무도 예상하지 못했던 코로나19로 인해 우리 교육은 새로운 변화와 도전에 직면해 있다”며 “이번 공청회가 전남 미래교육 종합발전 방안을 마련하기 위한 지혜를 모으고 활발히 의견을 개진하는 의미 있는 자리가 되기를 바란다”고 말했다.

