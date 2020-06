함평소방서, 화재현장 감식경연대회 ‘우수상’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평소방서가 화재현장 감식경연대회에서 우수한 성적을 거뒀다.

함평소방서는 최근 제2회 전남 실물화재 감식경연대회에서 화재조사팀이 우수상을 수상했다고 9일 밝혔다.

이번 대회의 주된 추진목적은 ▲실물화재 재현 및 감식을 통한 현장중심의 화재감식 능력 배양 ▲화재원인에 대한 논리적, 체계적 접근법 및 감식능력 평가 ▲과학적 화재조사 감식능력 향상을 통한 대외 공신력 확보다.

전남도 내 16개 소방서 화재조사관 32명이 참가한 이번 대회는 실제처럼 재현된 화재 현장에서 화재 원인 피해 조사, 현장 감식 정밀 감정 능력 등을 평가했다.

대회에 참가한 임동훈·김태웅 함평소방서 화재조사관은 “이번 기회를 통해 화재조사 기자재를 활용한 다양한 현장감식 기법을 공유할 수 있었다”며 “앞으로도 과학적인 화재조사로 현장 검장능력을 향상시켜 신뢰받는 화재감식이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr