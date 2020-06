BKBC, 용산에 팝업스토어 오픈

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 35,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,500 2020.06.09 08:33 장시작전(20분지연) close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 핸드백 브랜드 비케이비씨(BKBC)가 색다른 콘셉트로 20일까지 서울 용산 아모레퍼시픽 신사옥 지하 1층에 팝업스토어를 선보인다.

BKBC는 20대 초중반 고객을 타깃으로 한 온라인 중심 브랜드로 유통구조와 마케팅을 차별화했다. BKBC의 팝업스토어는 2주간 진행되며 주차별로 달라진다. BKBC의 제품과 함께 디스플레이도 변경해 입주사 및 매장을 방문하는 일반 고객들에게 지속적인 새로움을 주는 것이 특징이다.

1주차에는 BKBC의 히트아이템인 ‘크루아상백’을 중심으로 베이커리에서 영감을 받은 디스플레이를 선보인다. 크루아상백은 크루아상 형태에 금속 바장식으로 포인트를 준 숄더백이다. 소프트한 가죽 특성을 살려 스타일링에 따라 자연스럽게 연출할 수 있다.

2주차에는 여름을 맞아 가벼운 캔버스 소재 중심의 ‘캔버스백’라인과 ‘드럼백’을 제안한다. 캔버스백은 베이직한 디자인과 컬러 라인 포인트가 있어 데일리백으로 다양하게 활용할 수 있다. 드럼백은 트렌디한 실린더 형태에 BKBC 시그너처 바 장식으로 포인트를 준 미니백이다. 숄더 혹은 클러치로도 연출 가능하다.

이번 팝업스토어를 기념하며 특별한 현장 이벤트도 전개한다. 현장에서만 BKBC의 신제품을 파격적인 가격에 구매할 수 있으며 10만원 이상 구매 시 BKBC의 에어팟 케이스, 에이프런(앞치마) 등 다양한 프로모션이 준비됐다.

BKBC는 타깃 소비자의 라이프스타일이 맞닿은 곳이면 어디든 찾아간다는 모토로 올 상반기에는 29CM, W컨셉에 입점했다. 최근에는 온라인 패션 플랫폼 ‘우신사’ 입점을 확정 지으며 더욱 다양한 곳에서 고객과의 만남을 확대해 나갈 예정이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr