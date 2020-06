경북도, 포항지역 '수소연료전지' 메카로 키운다 … 2427억 투입

한수원·두산퓨얼셀 등 6개 기관 투자 양해각서

2025년까지 수소연료전지 산업화 단지 구축

협력부품업체 1만개…일자리 4천개 창출 기대

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 8일 포항테크노파크에서 국내 연료전지 선도기업과 연구기관 관련 대표들이 참석한 가운데 '연료전지 발전 클러스터 구축사업' 추진을 위한 상호협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에는 이철우 도지사, 이강덕 포항시장, 정재훈 한국수력원자력㈜ 사장, 김무환 포항공과대학교 총장, 유수경 두산퓨얼셀㈜ 대표, 이점식 포항테크노파크 원장 및 지역 도의원 등이 참석했다.

경북도는 이번 협약을 통해 연료전지 기술 분야의 경쟁력을 강화해 2040년까지 연료전지 15GW 보급이라는 수소경제 국가 정책목표의 70%까지 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

연료전지는 화석연료와 달리 연소과정 없이 전기와 열을 생산하기 때문에 자연환경의 영향을 받는 태양광·풍력 발전보다 안정적인 전력 공급이 가능하다. 협력부품업체 1만여 개가 넘는 등 경제적·산업적 파급효과가 크고 연평균 20%이상 성장할 것으로 예상되는 경북도의 미래 핵심산업이다.

그간 경북도는 연료전지 테스트베드 구축, 연료전지기업 연구개발 지원사업 추진, 수소연료전지 사전타당성 조사사업 공모 선정, 수소연료전지 인증센터 구축, 수소산업 융?복합 인력양성 공모사업 선정 등 수소산업을 선도적으로 추진해 왔다. '수소연료전지 발전 클러스터 구축사업'은 현재 예비타당성 조사를 앞두고 있다.

'수소연료전지 발전클러스터 구축사업'은 내년부터 2025년까지 2427억원(국비 1214억, 지방비 605억, 민자 608억)을 경북 포항지역에 투입해 수소연료전지 제품 국산화 실증단지 및 산업화 단지를 조성하고 대용량(㎿)까지 검인증이 가능한 인증센터를 설립하는 프로젝트다.

이 사업에는 두산퓨얼셀㈜과 한수원㈜ 이외에도 원료·소재·부품에서 최종 발전시스템 단계에 이르기까지 다수 기업들이 사업 참여의사를 경북도에 전해오고 있다. 포스텍 등 지역 대학의 경우 '수소융복합 인력 양성사업'(43억원 지원)에 선정되는 등 가시적인 성과도 나타나고 있다.

이철우 경북도지사는 "포항은 연료전지 발전 클러스터 조성을 위한 산업단지가 이미 조성돼 있고 연료전지 관련 인프라와 연구 기반시설이 구축돼 있다는 점에서 연료전지 산업육성의 최적지"라며 "관련 기업 및 기관과 적극적인 협력으로 일자리 4000여 개를 창출하는 등 경북이 명실상부한 수소연료전지 산업의 메카로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

