[포토]양천구, 항공기 실시간 항로정보 안내 모니터 설치

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 항공기 실시간 항로정보 안내 모니터는 이착륙 항로정보의 투명한 공개를 통해 항공 소음 피해 지역 주민에게 정확한 항로 정보를 전달하기 위해 한국공항공사의 예산을 지원 받아 설치했다.

이날 양천구 공무원들이 8일 오전 양천구청 1층 로비에 설치된 항공기 실시간 항로정보 안내 시스템을 테스트했다.

