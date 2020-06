LH, 스마트시티 아시아태평양 어워드 '최우수 프로젝트' 수상

[아시아경제 문제원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 행정중심복합도시건설청 및 세종특별자치시와 공동으로 '스마트시티 아시아 태평양 어워드(SCAPA)'에서 공공안전·스마트치안 부문 최우수 프로젝트를 수상했다고 8일 밝혔다.

올해로 6회째를 맞이하는 스마트시티 아시아 태평양 어워드는 세계 최고의 정보기술(IT) 시장분석 기관인 IDC의 분석기법을 활용해 스마트시티 분야에서 가장 뛰어난 정부·공공·민간기업 프로젝트를 선정하는 것으로 국제적인 권위를 가지고 있다.

올해는 일본을 제외한 아시아·태평양지역을 대상으로 총 14개 분야에서 19개의 수상작을 선정해 발표했다.

LH는 세종 행복도시의 '플랫폼 기반 범죄안전 도시 서비스'를 통해 최우수 프로젝트로 선정됐다.

디지털기술과 데이터 등을 활용한 ▲범죄예방(안전보행경로 안내) ▲범죄감시(안면인식) ▲범죄대응(112·119 연계) 등의 시스템을 구축해 시민들에게 안전한 생활환경을 제공한 것이 높은 평가를 받았다.

LH는 2018년 세종 스마트시티로 스마트시티 국제인증기준(ISO37106)을 세계 최초로 획득하고, 지난해 12월 바르셀로나에서 열린 '월드 스마트시티 어워드'에서 디지털 혁신분야 본상을 수상한 바 있다.

신광호 LH 스마트도시개발처장은 "이번 스마트시티 아시아 태평양 어워드 수상을 계기로 LH 스마트시티의 위상을 높이고, 스마트시티 해외 수출에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 설명했다.

