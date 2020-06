[클릭 e종목]"현대중공업지주, 유가회복 전망·LNG선 확보에 '이중 수혜'"

NH투자증권, 투자의견 '매수'·목표주가 35만2500원 제시…5일 종가 28만1000원

8일 NH투자증권은 현대중공업지주에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 35만2500원을 제시했다. 지난 5일 현대중공업지주의 종가는 28만1000원이다.

현대중공업지주는 올해 현대오일뱅크와 한국조선해양 덕을 볼 전망이다. 최진명 NH투자증권 연구원은 "자회사 지분 가치 비중은 '현대오일뱅크 및 자회사' 약 59%, '한국조선해양 및 현대글로벌서비스' 약 35%, 기타 6% 등으로 구성돼 있다"며 "정유화학 사업은 2분기 국제유가 회복의 영향으로 흑자전환이 예상되며, 조선해양 부문도 카타르 LNG선 확보 소식 이후 밸류에이션이 회복됐다"고 분석했다.

현대중공업그룹의 수주잔고는 금액 기준 세계 1위로 추정되고 있다. 단순 물량으로 평가해도 세계 2위 규모다. 또 최근 카타르-대한민국 LNG선 발주 이행각서(MOA) 체결 성사로 5년 동안 600억 달러 이상의 발주물량을 선점했다. 현대오일뱅크 및 자회사의 설비 고도화율도 국내 1위다.

최 연구원은 "동종사 대비 가장 뛰어난 원가 경쟁력을 보유하고 있다"며 "지속적인 사업장 인수 및 설비 확대를 추진하고 있어 꾸준한 규모 확대 및 성장이 예상된다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr