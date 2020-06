이마트24, '웰빙 디저트' 과일아이스크림·냉동과일 출시

과일바 아이스크림2종

소포장 냉동과일 3종 등

[아시아경제 차민영 기자] 이마트24가 여름철 웰빙 디저트 상품을 잇따라 선보이고 있다.

이마트24는 과일바 아이스크림2종과 소포장 냉동과일 3종 등 하절기 상품을 선보인다고 8일 밝혔다.

올해는 건강한 맛을 찾는 소비자 트렌드에 맞춰 원물 과일 함유량을 늘리고 칼로리를 낮춘 아이스크림과 과일 그대로 즐길 수 있는 냉동과일 상품을 선보이게 됐다.

아임이 ‘그대로과일바’ 2종(딸기·배)은 원물 함유량을 높여 사각사각 씹히는 과일 풍미와 당도를 느낄 수 있다. 지역 특산물을 활용한 제품으로 ‘딸기그대로’에는 논산 딸기 퓨레가, ‘배그대로’에는 나주배가 함유됐다. 딸기그대로는 162kcal, 배그대로는 75kcal로 열량도 낮다. 가격은 1500원이다.

이와 함께 소포장 냉동과일 3종(블루베리·망고·체리)도 선보인다. 이는 원물 과일을 한 알씩 세척해 한입 크기로 만들어 급속 냉동시킨 상품이다. 샐러드나 요구르트에 넣어 먹거나 우유와 함께 갈아 스무디로 즐길 수 있다. 과일의 껍질을 깎을 필요 없이 바로 섭취가 가능하며 200g으로 소포장됐다. 가격은 각 3300원이다.

임수연 이마트24 데일리팀 바이어는 "여름에 칼로리 걱정 없이 건강하게 즐길 수 있는 웰빙 디저트 상품을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 트렌드에 맞는 차별화된 상품을 지속 선보여 나갈 계획이다”고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr