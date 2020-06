관악구 드림스타트 비대면 ‘영유아 홈스쿨링’ 운영

영유아 월령에 맞는 교구와 장난감 배송 통해 집에서 하는 놀이·학습 프로그램 기획... 코로나19 장기화에 따른 128가구 181명의 아동 교육서비스 공백 최소화에 힘써

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 7월부터 드림스타트 영유아를 대상으로 비대면 가정 놀이·학습 프로그램인 ‘드림스타트 영유아 홈스쿨링’을 운영할 계획이다.

드림스타트 사업은 만 0~12세(초등학생 이하) 법정 취약계층 아동 및 가족에게 맞춤형 통합 서비스를 제공하는 사업으로 현재 128가구 181명의 아동을 지원하고 있다.

현재 관악구 드림스타트는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 집단프로그램 운영이 중단된 상황으로 가정에서 할 수 있는 프로그램을 기획, 현재 진행 중인 온라인 학습지 연계 프로그램과 더불어 비대면 서비스 제공을 통해 아동 지원에 대한 공백을 최소화하기 위해 계획했다.

오는 7월부터 실시할 ‘영유아 홈스쿨링’은 영유아 월령에 맞는 교구와 장난감을 가정으로 배송, 집에서 놀이와 학습을 동시에 할 수 있는 프로그램이다.

드림스타트 가정 중 생후 7개월~만 6세 영유아가 있는 가정이면 신청할 수 있고, 인지능력 발달 촉진이 필요한 아동이나 양육환경 조성이 어려운 가구를 우선적으로 선정한다.

월 1회 가정으로 부모용 가이드북을 포함한 교구를 배송, 아동 개인별 12개월까지 지원하며 사례회의를 통해 12개월 추가 연장도 가능하다.

이용자 부담금은 월 1만 원으로 나머지 비용은 드림스타트와 협약기관에서 나누어 분담하며, 본인 분담금을 2개월 이상 연체 시 지원이 종결된다.

구는 코로나19로 가정에서 머무는 시간이 길어지는 시기에 드림스타트 아동들에게 가정 놀이·학습 프로그램을 제공함으로써 양육자의 양육 부담을 덜어줌과 동시에 아동의 전인적 발달에 기여할 것으로 기대하고 있다.

박준희 구청장은 “코로나19로 가정에서 생활하는 드림스타트 아이들에 대한 지원이 어느 때보다 절실한 시기라고 생각한다”며 “앞으로도 다양한 사업을 통해 아이들이 교육·문화 서비스에서 소외되지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr