울산문예회관 뜰이 조각정원으로 바뀌었습니다

하트 산책로와 조각품 5점 … 시민에 열린 야외 휴식 정원으로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산문화예술회관의 상설교육장 앞 공간이 야외조각정원(Sculpture Garden)으로 변신해 시민들의 휴식 공간으로 다가가고 있다.

‘야외조각정원’은 부지 1225㎡ 규모로 고층빌딩이 즐비한 도심 속에서 자연과 어우러져 작품 감상의 여유를 던지고 있다.

회관 측은 조형예술에 대한 관심도 끌고 창작예술 발전의 시야도 트이게 하려고 조각의 정원을 꾸몄다고 했다.

회관 곳곳에 자리 잡고 있던 야외조각 작품을 한자리에 모아 작품 감상을 집중할 수 있도록 했고, 푸른 잔디광장 위에 하트 모양의 산책로를 꾸며 찾는 이에게 볼거리가 되고 있다.

설치된 작품은 이인행 작가의 제4회 울산미술대전 대상작품 ‘도심 속의 꿈Ⅱ’, 박기준 작가의 제13회 울산미술대전 대상작품 ‘구조와 개체’, 야외조각 상설초대전 출품작으로 기증받은 정기홍 작가의 ‘자연으로부터’ 등 총 5점이다.

회관 측은 앞으로도 야외조각정원을 항상 시민에게 열린 전시 공간으로 활용할 계획이다.

회관 관계자는 “생활과 예술이 어우러져 공존하는 조각정원에 여유를 찾아온 시민들의 발걸음이 이어지길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr