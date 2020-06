'집사부일체' 김연경 "광복절 경기 때, 일본 브랜드 가리고 '대한 독립 만세' 작성"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 김연경이 해외에서 경기에 출전하던 당시, 애국심을 보여준 일화를 전했다.

7일 오후 방송된 SBS '집사부일체'에서는 이승기, 신성록, 양세형, 차은우, 김동현이 '배구 여제' 김연경과 하루를 보냈다.

이날 방송에서 김연경은 또 다른 해외 진출 선수가 있냐는 물음에 "없다. 프로 선수로는 최초로 해외에 진출한 거다"라고 말했다.

이어 김동현은 김연경의 애국심에 대한 일화를 전했다.

김연경은 2017년 광복절에 열린 경기에서 협찬사인 일본 브랜드 신발을 신었다. 이때 그는 상표 부분에 '대한독립만세'라는 테이핑을 붙였다. 이에 김연경은 "협회로부터 경고를 받았지만, 하고 싶어서 했다"고 밝혔다.

또한 김연경은 터키 팀에서 활동할 때도 태극기를 붙인다.

그는 "보호대에도 태극기를 붙여서 경기를 한다. 해외에서 뛰다 보면 애국심으로 이어진다"고 설명했다.

김연경은 11년 만에 국내 리그 복귀에 대해서는 "기다리는 팬들도 많다. 나도 좋은 기량일 때 배구붐에 도움이 되고 싶다"고 밝혔다.

