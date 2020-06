'인기가요' 트와이스, 'MORE & MORE'로 컴백…청량감 넘치는 분위기

사진=SBS '인기가요' 방송화면 캡처

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 트와이스가 '인기가요'에서 컴백 무대를 선보였다.

7일 방송된 SBS '인기가요'에 출연한 트와이스는 신곡 '모어 앤드 모어(MORE & MORE)'무대를 공개했다.

'모어 앤드 모어(MORE & MORE'는 사랑의 설렘과 달콤함이 무르익을 때 서로가 서로를 더 바라게 되는 감정을 담은 노래다.

지난 1일 발표된 트와이스 미니 9집 'MORE & MORE' 동명 타이틀 곡 'MORE & MORE'는 발매 직후 국내외 음원 차트 1위를 석권했다.

트와이스는 컴백 소감에 대해 "비주얼에 있어서 변화를 많이 줬고 데뷔 이후 가장 어려운 안무에 도전했다"고 전했다.

이어 "후렴, 댄스 브레이크 등도 어려운 부분이 있었다"고 말했다.

트와이스는 컴백 무대에서 다양한 색상의 의상으로 밝은 분위기를 연출했다. 또한 청량감 넘치는 음악에 맞춰 어려운 안무에도 흔들림 없는 군무로 시청자들의 시선을 사로잡았다.

한편 이날 '인기가요'에는 기동대, 김우석, 다크비(DKB), 류수정, 몬스타엑스, 백현(BAEKHYUN), 밴디트(BVNDIT), 빅톤(VICTON), 시크릿넘버(SECRET NUMBER), NCT 127, OnlyOneOf, 우아!(woo!ah!), 원위(ONEWE), 조명섭, 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 트와이스(TWICE) 등이 출연했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr





