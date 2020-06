"시진핑 연내 방일 어려울 듯…홍콩보안법·여당반대 영향"

[아시아경제 정현진 기자] 시진핑 중국 국가주석의 일본 방문이 연내에 성사되기 어려워지고 있다고 5일 요미우리신문이 보도했다. 중국의 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 추진에 따른 정세 악화와 여당 내 반발이 큰 것이 영향을 주고 있다.

요미우리는 이날 일본 정부 고위 관계자가 "시 주석을 연내 맞이할 수 있는 환경이 아니다"라고 말했다고 전했다. 시 주석의 국빈 방일은 당초 지난 4월로 예정돼 있었지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 연기됐다.

스가 요시히데 관방장관도 전날 기자회견에서 시 주석의 연내 방일을 목표로 할 것이냐는 질문에 "현 시점에서 중요한 것은 코로나19 확산 사태를 수습하는 것으로, (정상 외교의) 구체적인 일정을 조정하는 단계는 아니다"라며 유보적인 답변을 내놨었다.

현 상황에서 가장 큰 변수는 중국의 홍콩보안법 제정이다. 지난 4월에는 코로나19로 시 주석의 방일이 연기됐지만 홍콩보안법 문제로 미·중의 갈등이 깊어지는 상황이기 때문이다. 일본으로서는 시 주석의 국빈 방일 문제와 관련해 미국의 눈치를 볼 수밖에 없는 입장이다.

여기에 집권 자민당 내에서도 시 주석 방일에 대한 반대론이 커지고 있다. 나카야마 야스히데 자민당 외교부 회장은 시 주석 국빈 방일 재검토 요구가 포함된 홍콩보안법 비난 결의를 지난달 30일 스가 관방장관에게 전달했었다.

