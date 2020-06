[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 5일 질병관리본부(질본) 산하 국립보건연구원과 감염병연구센터를 확대 개편하는 '감염병연구소'의 보건복지부 이관안에 대해 "전면 재검토하라"고 지시했다.

강민석 청와대 대변인은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다.

앞서 정부는 질본을 '질병관리청'으로 격상하기로 하면서, 핵심 연구조직인 연구기관들을 보건복지부로 이관한다고 발표해 논란이 빚어진 상황이었다. 초대 질병관리청장이 유력하게 거론되는 정은경 질본본부장은 전날 "질병관리청에도 연구기관이 필요하다"며 반발하기도 했다.

이날 문 대통령이 '전면 재검토'를 지시하면서 이 같은 조직개편안에 제동이 걸릴 것으로 보인다.

