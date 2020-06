정세현 "정부, 북한에 대처 느렸다…북한이 시키니까 하는 것 아냐"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 북한이 대북 전단 살포를 비난하는 담화를 내놓자 정부가 이를 금지하는 법률을 만들겠다고 밝힌 가운데 정부가 즉각적으로 반응했다는 비판이 제기됐다. 이에 정세현 민주평통 수석부의장은 "급작스럽고 즉각적인 반응이 아니라 오히려 늦은 대처다"라고 말했다.

5일 정 수석부의장은 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와의 인터뷰에서 "우리 (정부)가 4시간 만에 반응을 보였다는 것은 북한이 시키니까 하는 게 아니다"라며 이같이 말했다.

이날 정 수석부의장은 "재작년 2018년 4월27일날 판문점 정상회담에서 대북 전단 살포를 하지 않겠다는 합의를 했고 이게 조문으로 들어가 있다. 이를 이행하는 차원에서 정부로서는 법률이라도 만들어서 대처를 해야 했었는데 오히려 늦은 것이다"라고 설명했다.

그러면서 "그동안 지난 4월에도 또 대북 전단을 뿌렸기 때문에 4.27 선언을 이행한다는 차원에서 법을 만들어야겠다는 생각을 통일부 안에서 해왔다는 얘기다. 마침 어제 아침에 (대북 전단 살포 비난이) 나오니까 사실 우리도 준비하고 있었다는 얘기를 하는 거다"라고 했다.

이어 정 수석부의장은 김여정 북한 제1부부장이 우리 정부를 강하게 비난하고 나선 것에 대해 "북한의 정치 문화는 최고지도자를 우상화하고 무오류의 존재로 부각하면서 통치를 하는 사회인데 김정은 위원장을 기분 나쁜 단어를 써 가면서 대북 전단을 뿌리니까 아래 사람으로선 가만히 있을 수가 없다. 적어도 충성심을 보이기 위해서라도"라고 의견을 개진했다.

이어 "31일에 뿌려진 대북 전단의 내용이 북쪽에 굉장히 자극적인 거였다. 김정은 위원장을 '무뢰한'이라고 표현을 했다"라고 덧붙였다.

정 수석부의장은 "우리나라는 민주주의고 표현의 자유가 있지만, 북한은 그런 것이 허용이 안 되는 독특한 사회다. 북한에서는 바로 그 최고 존엄에 대한 도전을 묵과할 수 없다는 문화가 있다"라며 "오늘날 전광훈 목사가 청와대 앞에까지 가서 '문재인 저놈이' 해도 표현의 자유지만 북한은 그게 안 된다"라고 말했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr