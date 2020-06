관악구, 언택트 온라인 강의로 청년 취업지원

코로나19로 중단된 취업지원 교육 프로그램 오는 16일부터 온라인 강의로 대체...개인직무역량, 면접 대비 스피치, 입사지원서 작성 등 실용적인 강의로 구성

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 '청년공간 이음' 일자리카페에서 진행하는 온라인 청년 취업 지원 프로그램 참여자를 모집한다.

청년공간 이음(봉천로62길 5, 4층)은 서울시 일자리카페로 지정된 공간으로 청년들의 취업준비를 위한 다양한 서비스가 제공되는 공간이다.

구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 운영하지 못했던 취업지원 교육 프로그램을 실시간 온라인 강의 프로그램(zoom)을 이용한 비대면 강의로 대체, 6월부터 운영을 시작할 예정이다.

취업지원 교육은 6월부터 11월까지 월 3~4회씩 총 21회 진행될 예정이며, 6월은 16일, 23일 오후 7~9시, 30일은 오후 1~3시까지, 2시간씩 총 3회 계획돼 있다.

프로그램 내용은 ▲개인 직무역량 검사 및 상담 ▲면접 대비 스피치 특강 및 실습 ▲입사 지원서 작성 특강 ▲블라인드 채용 분석 특강 등 청년들의 취업에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 내용으로 청년구직자라면 누구나 신청할 수 있다.

모집인원은 각 강의 당 8명 내외로 선착순 모집, 신청은 '서울일자리포털' 또는 '마이온 잡' 홈페이지에서 할 수 있다.

또, 청년공간 이음에서는 매주 목요일 오후 2~ 6시 일자리상담사 무료 상담도 진행하고 있다. 1인 당 1시간씩 상담을 받을 수 있으며 신청은 서울일자리포털에서 선착순으로 접수할 수 있다.

박준희 구청장은 “코로나19로 인해 중단 됐던 취업지원 프로그램을 온라인으로 대체, 많은 청년들에게 도움이 되길 바란다”며 “전국에서 청년비율이 40.5%로 가장 높은 지역적 특성에 맞게 앞으로도 청년들을 위한 다양한 사업을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr