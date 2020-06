배홍기 전 삼정KPMG부대표, 서현회계법인 컨설팅부문 대표 선임

[아시아경제 이민지 기자] 서현회계법인은 컨설팅부문 대표로 배홍기 전 삼정KPMG부대표를 선임했다고 5일 밝혔다.

배 대표는 삼정KPMG에서 감사본부장, 마케팅본부, 컨선팅부문 부문장을 역임했다. 회사 측은 마케팅 파워 및 전문성을 갖춘데다 폭 넓은 네트워크를 갖추고 있어 법인의 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

배 대표는 “중견회계법인 중 유일하게 원펌체제로 내실을 다지며 최고의 성장률로 급성장하고 있는 서현회계법인이 가장 발전가능성이 높다고 봤다”며 “중견 회계법인의 성장과 발전이 곧 한국회계산업 전반의 발전에 크게 이바지할 것”이라고 말했다.

이어 그는 “서현이 제공하는 업무의 품질에 최고 방점을 두고 대기업 및 중견기업에 PA(Private Accountant) 서비스, 조세자문 서비스 및 M&A 자문 서비스 등을 제공함으로써 회계 투명성 제고, 조 세문제 해결 및 기업 성장 기여하고싶다”고 말했다.

