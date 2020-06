동대문구, 100ℓ 종량제봉투 퇴출, 75ℓ 쓰니 반응 '너무 좋아'

2017년부터 100ℓ봉투 제작·판매 전면 중단…미화원 작업환경 개선 일환... 75ℓ 봉투 사용 유도, 안정적 정착…75ℓ 봉투 판매량 2016년 4만매서 2019년 80~90만매로 ↑

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구가 서울시 자치구 최초로 100ℓ 종량제봉투를 없애 관심을 모으고 있다.

동대문구(구청장 유덕열)는 2017년1월부터 100ℓ 종량제봉투 제작 및 판매를 전면 중단하고 있다. 환경미화원의 쓰레기 수거 현장에서 발생할 수 있는 부상을 방지하는 등 작업환경을 개선하기 위한 취지다.

현재 서울시 자치구를 비롯한 전국 지자체는 종량제봉투의 최대 용량을 100ℓ에서 75ℓ로 대체해 나가고 있다.

100ℓ 봉투의 현장 미화원의 체감 무게는 30~40kg에 달한다. 그동안 100ℓ는 사용이 편리하고 많은 용량을 담을 수 있어 봉제공장 및 전통시장, 학교 등에 많이 판매돼 왔다. 동대문구는 2016년 주민설문 등을 거쳐 100ℓ 종량제봉투를 대신해 기존에 판매 중이던 75ℓ 봉투로 전환할 것을 유도했다. 제도 시행 3년이 지난 현재 100ℓ 비제작은 안정적으로 정착됐다.

동대문구 최근 5년간 종량제봉투 판매량을 분석해 보면, 2015년과 2016년 연간 75ℓ 판매량은 약 4만매, 100ℓ는 약 60만매였다. 100ℓ 봉투가 퇴출된 2017년부터 2019년까지 75ℓ는 연간 약 80~90만매가 팔리고 있다.

동대문구의 한 환경미화원은 “환경미화원도 가족이라는 마음으로 종량제봉투 기준선을 넘어 쓰레기를 과도하게 눌러 담지 않도록 협조를 부탁드린다”고 전했다.

유덕열 동대문구청장은 “구는 앞으로도 환경미화원을 비롯한 현장근무자들의 근로환경을 개선하고, 깨끗한 도시환경을 조성하는데 앞장서겠다”고 밝혔다.

